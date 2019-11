Pai e filho encontrados mortos em casa em Pombal. Autoridades investigam

Dois homens, pai e filho, foram encontrados mortos numa habitação em Carriço, concelho do Pombal (Leiria), na noite de quinta-feira, disse hoje à Lusa fonte da GNR, referindo que o caso está a ser investigado.

A mesma fonte disse que o pai, de 62 anos, foi encontrado no interior da habitação, enquanto o filho, de 34, estava num anexo. As autoridades estão a investigar.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 22:54, segundo a página na internet da Protecção Civil.

Ao local acorreram bombeiros, Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e GNR, com um total de sete operacionais apoiados por três veículos, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.