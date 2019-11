Há seis anos que não havia tantos professores a passar à reforma

Desde 2014 que não havia tantos professores a passarem à reforma como vai acontecer quando este ano chegar ao fim. Serão ao todo 1409 como se ficou a saber com a lista dos que entrarão na aposentação em Dezembro, que foi agora divulgada pela Caixa Geral de Aposentações (CGA). Já no ensino particular, com um corpo docente mais jovem, o número de aposentações não chegou a 40.

