Número de habitantes continua a baixar. Somos pouco mais de 10 milhões

A população residente em Portugal voltou a baixar no ano passado, tendo sofrido uma quebra de 14.410 habitantes, revelam as estatísticas demográficas publicadas nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Também se mantêm as tendências registadas em anos anteriores: terão entrado em Portugal 43.70 imigrantes permanentes, o que representa um aumento de 17,8%, por comparação a 2017. E houve 28.856 estrangeiros que adquiriram a nacionalidade portuguesa, mais 23,7% do que no ano anterior.

Todos os anos, por volta desta altura, o INE apresenta contas sobre a situação demográfica em Portugal e a sua evolução por comparação a anos anteriores. Os dados habitualmente tidos em conta para este retrato do país dizem respeito à população residente (quantos e quem somos) e a outros fenómenos que determinam a sua evolução, como a natalidade, mortalidade e esperança de vida. Mas também as migrações e o número de novos portugueses, por aquisição da nacionalidade.

Estas estatísticas dizem sempre respeito ao ano anterior em que foram divulgadas. Foi assim que no ano passado se ficou 2017 trazia poucas novidades: a população residente continuou a diminuir, “apesar da ligeira redução da mortalidade, do decréscimo da emigração e do aumento da imigração”, sublinhava então o INE, lembrando que “o declínio populacional mantém-se desde 2010, embora se tenha atenuado nos quatro últimos anos.”

Mais concretamente, a população residente em Portugal em 2017 foi estimada em 10. 291.027 pessoas, número que representa uma diminuição da população residente em 18.546 habitantes relativamente ao ano anterior. Actualizando as suas projecções para 2080, o INE estimou depois que, naquele ano, o país estará reduzido a 7,9 milhões de residentes, ficando abaixo do limiar dos dez milhões já daqui a 14 anos, em 2033.

Estes novos fluxos não chegaram para contrariar os valores negativos do chamado saldo natural (- 25.280 na diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos ocorridos), embora tenham ajudado a mitigar os seus efeitos já que o saldo migratório (diferença entre o número dos que imigram e o número dos que emigram) voltou a ser positivo: houve mais 11.570 pessoas a entrar no país do que aquelas que saíram.

Quanto ao saldo natural, a sua dimensão negativa foi a maior dos últimos seis anos, traduzindo assim uma das consequênc.ias do envelhecimento profundo da população portuguesa