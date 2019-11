Já é conhecida a chave completa do Euromilhões desta sexta-feira. No concurso 092/2019 do Euromilhões foram sorteados os números 3 - 13 - 20 - 32 - 34 e das estrelas 4 e 11.

Em jogo está um jackpot no valor de 114 milhões de euros. Consulte os resultados e outras informações na página dos Jogos Santa Casa.