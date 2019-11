PS mantém César, Louçã e Abrantes para o Conselho de Estado

O PS vai manter os nomes que indicou há quatro anos para serem nomeados para o Conselho de Estado pela Assembleia da República. Mantém-se, assim, naquele órgão de aconselhamento do Presidente da República o presidente do PS, Carlos César, o antigo líder do BE Francisco Louçã e o dirigente do PCP Domingos Abrantes.

Com esta decisão de continuidade o líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, demonstra simbolicamente o seu interesse em manter o entendimento à esquerda do Parlamento com o BE e o PCP, ainda que na actual legislatura não tenham sido assinados acordos de entendimento parlamentar.

A eleição dos nomes propostos pela Assembleia da República para o Conselho de Estado realiza-se no dia 22 de Novembro.