PCP acusa Iniciativa Liberal e Chega de serem “sucedâneos mais reaccionários do que CDS”

No debate parlamentar em torno da aprovação de uma resolução pelo Parlamento Europeu, em Outubro passado, de condenação dos crimes praticados pelos regimes nazi e comunista, o PCP assumiu uma posição dura contra dois novos partidos que estão no seu lado oposto do espectro político. “Vai ficando claro que a Iniciativa Liberal (IL) e o Chega sendo sucedâneos do CDS são mais reaccionários com concepções mais antidemocráticas”.

João Oliveira, que ouviu protestos no hemiciclo a propósito da sua intervenção, acrescentou que “PSD e CDS estão a cobrir por cima esse carácter reaccionário” e que o estão a fazer sobre o que considerou ser “uma operação de branqueamento do nazismo, e fascismo de equiparação ao comunista”. O líder da bancada comunista salientou que o PCP “tem nas suas fileiras exemplos de gente que deu a sua vida contra o fascismo e para que Portugal tivesse uma democracia” e que “o povo português” há-de saber colocar "essa operação de branqueamento no caixote do lixo da história”.

Foi um dos momentos mais quentes do debate em torno de cinco votos (PS, PCP e CDS), dois dos quais de saudação pela aprovação da resolução europeia apresentados pela IL e pelo Chega.

O líder da bancada comunista falava depois de ter ouvido o centrista Telmo Correia a anunciar que estaria a favor de todos os votos, incluindo o do Chega de “saudação” pela aprovação da resolução europeia. “Não há regimes totalitários bons ou menos maus, ou mais horríveis. Estes regimes correspondem a milhões de mortos”, disse, acrescentando que figuras como “Hitler, Mussolini, Pol Pot, Kim Jung Il” são “assassinos que merecem condenação”.

Para o bloquista Pedro Filipe Soares, a posição do CDS mostra que o partido “se deixa guiar pelo Iniciativa Liberal e Chega”. “Pobrezinho CDS do que foi e neste momento”, apontou, defendendo que o que foi votado no Parlamento Europeu “é uma tentativa de reescrever a história”. Pedro Filipe Soares lembrou que “ao BE nunca faltou a voz para condenar violação dos direitos humanos”, ao contrário do CDS sobre “a situação em Angola”.

A socialista Constança Urbano de Sousa salientou que é preciso “não entrar em equiparações simplistas, sobretudo, que possam conduzir ao revisionismo histórico”. Na defesa do voto do PS – o único dos cinco que foi aprovado – a deputada assumiu a condenação de “todos os totalitarismos, os de inspiração comunista e suas atrocidades” mas que não se podem esquecer “as atrocidades do nazismo”. Também Maló de Abreu, do PSD, defendeu a condenação de “todos os actos de agressão, a prática de crimes contra a humanidade, procurar criar futuro melhor para todos os europeus”, acrescentando que nos regimes totalitários “não os há bons ou maus”.

Os deputados únicos do Chega e da IL não têm direito a intervenção no debate mesmo como autores de votos, à luz do actual regimento, e assinalaram essa circunstância no plenário.

O texto da IL foi chumbado com os votos contra de toda a esquerda, a abstenção do PAN e os votos favoráveis do PSD, CDS, IL e Chega. As mesmas bancadas estiveram a favor do texto do Chega, que teve os votos contra de toda a esquerda e do PAN. O PS e todas as bancadas à esquerda votaram contra o texto do CDS. Só o voto do PS foi um pouco mais consensual e mereceu o voto favorável de todas as bancadas à excepção de PCP, PEV e Chega. O texto aprovado estabelece que a Assembleia da República manifesta “o mais profundo respeito por todas as vítimas de regimes totalitários” e “reafirma a sua condenação de todos os regimes totalitários e a importância da valorização da memória para o futuro da Europa”.