Recolhidas mais de duas mil toneladas de plástico para “TransforMAR” a praia

Mais de duas mil toneladas de plástico foram recolhidas em praias de todo o país durante o Verão no âmbito do projecto TransforMAR, que visa a sensibilização, a reutilização, reciclagem e redução do desperdício.

De acordo com os resultados finais enviados à Lusa, durante o projecto TransforMAR, que já vai na segunda edição, foram recolhidas 180 mil unidades, que correspondem a 2,6 toneladas de plástico, o dobro do registado no Verão anterior (1,5 toneladas em praia). Em praia, a recolha representou 1,7 toneladas de plástico, equivalentes a 89 mil unidades deste material, segundo os dados.

O projecto arrancou no ano passado com o objectivo de sensibilizar a sociedade para a importância da economia circular através da recuperação, reutilização, reciclagem e redução do desperdício de materiais plásticos.

A iniciativa foi realizada em 15 praias de norte a sul do país e, segundo as entidades envolvidas no projecto, “o impacto social positivo (...) levou a que algumas praias — como Leça da Palmeira, distrito do Porto, e Armação de Pêra, distrito de Faro — prosseguissem com a recolha, mesmo sem a presença do contentor do TransforMAR em praia”.

Esta iniciativa é desenvolvida pelo Lidl Portugal, o Electrão, a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), a Quercus e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), com o apoio institucional do Ministério do Ambiente e da associação ambientalista Zero. A ideia é depois transformar o plástico recolhido num benefício directo para a comunidade, como mobiliário urbano, evitando que o destino final seja o mar.