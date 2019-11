Coelhos brincalhões, baleias majestosas e paisagens geladas: estas são as melhores fotografias de natureza de 2019

Por entre paisagens pintadas de branco, florestas encantadas e animais no seu habitat natural (ou fora dele), o júri deste ano já escolheu os melhores fotógrafos de natureza (e suas respectivas fotografias) do Nature Photographer of The Year (NPOTY). Os vencedores da quarta edição do concurso foram anunciados na semana passada numa cerimónia na Holanda, durante os Nature Photo Talks Festival.

O NPOTY é um concurso de fotografia que celebra o poder e a beleza da natureza. O prémio mais genoroso de todas as categorias (3000€) vai para o vencedor geral da competição, mas todos os participantes podem ganhar outras recompensas além de dinheiro como, por exemplo, material fotográfico. Além disso, independentemente de ser vencedor, de receber menção honrosa ou de ser participante, todos os concorrentes estão, com a sua inscrição, a ajudar projectos de conservação da natureza. Os fotógrafos, profossionais ou amadores, podem concorrer com as suas criações a 12 categorias distintas.

De acordo com a página do concurso, em 2019, concorrentes de mais de 73 países fizeram chegar ao jurí mais de 14 mil imagens, "um trabalho difícil, mas excenlente" para os profissionais que as tiveram que seleccionar. "Eles viram as imagens mais incríveis, algumas tristes e cruéis, outras cheias de admiração. Ficou claro que a fotografia de natureza está viva em todas as suas formas", lê-se no site do NPOTY.

A próxima edição do concurso começará no dia 1 de Dezembro e terminará no dia 1 de Maio de 2020. As imagens vencedoras serão agora expostas em vários museus da Holanda, Bélgica e França. "Deixe a natureza falar" é o tema da edição de 2019.