Ser Voluntário… no GASNova

Área Geográfica: Lisboa

Tema: Educação para o Desenvolvimento

O GASNova é uma organização não-governamental para o desenvolvimento (ONGD) com a missão de sensibilizar, formar e mobilizar jovens como agentes desencadeadores do desenvolvimento global sustentável, desenvolvendo também projectos de voluntariado internacional no Brasil, Grécia e Cabo Verde.

Ao longo de uma “caminhada” com a duração de um ano, o GASNova promove sessões de formação, baseada nos conceitos de cidadania global e educação para o desenvolvimento, partindo do princípio de que a sensibilização e formação dos jovens sobre os problemas e desafios que o mundo atravessa e sobre si próprios, neste contexto, promovem o pensamento crítico e constituem um passo fundamental para a acção e mobilização no sentido da transformação social.

Paralelamente a estas sessões de formação, o GASNova dinamiza momentos de grupo, em que durante um fim-de-semana os voluntários desenvolvem o espírito de grupo e contactam com diversas realidades, iniciativas externas de sensibilização sobre os temas que a organização trabalha ao longo do ano, como o consumo responsável ou o diálogo intercultural, e vários eventos de angariação de fundos que permitem financiar os projectos de voluntariado internacional, com a duração de um a dois meses, sendo o culminar da “caminhada”.

GASNova Inscrição na sessão de apresentação de 19 de Novembro, na Nova FCSH, em Lisboa

Site

Email: [email protected]

Estes projectos de voluntariado internacional são sempre realizados em cooperação com organizações locais para assegurar a identificação e avaliação das reais necessidades das comunidades locais e a manutenção de relações e parcerias de continuidade dos projectos. Actualmente, o GASNova desenvolve projectos de apoio a comunidades vulneráveis no Brasil, na área do ambiente em Cabo Verde e de apoio a refugiados na Grécia.

Qual o impacto do GASNova?

Desde a fundação, o GASNova já enviou mais de 228 jovens em projectos de voluntariado internacional, tendo feito 50 projectos de voluntariado em três continentes diferentes.

Como posso ajudar?

Integrar a “caminhada” GASNova, tendo a oportunidade de participar em sessões de formação sobre diversos temas, fins-de-semana de grupo e projectos de voluntariado internacional;

Participar e organizar eventos de angariação de fundos;

Participar e organizar acções de sensibilização.

O que precisam de mim?

Disponibilidade de participar regularmente nas reuniões semanais e outras actividades ao longo da “caminhada”.

