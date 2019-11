Espanha: “geringonça” à portuguesa

O pré-acordo, em Espanha, do PSOE com o Podemos, já oficializado e subsequente às eleições, parece irreversível no sentido de acordo sólido e duradouro entre aquelas duas forças políticas e constitui, se a expressão me é permitida, uma “geringonça” à portuguesa. A solução política encontrada poderá ser o princípio do fim da instabilidade política da Espanha, fustigada por frequentes idas às urnas, nada favoráveis ao crescimento e desenvolvimento dos nuestros hermanos, como carinhosamente lhe chamamos.

Congratulo-me pelo facto de as conhecidas divergências sobre a Catalunha entre o PSOE e o Podemos não terem sido impeditivas do acordo - a Espanha no seu todo deve ter pesado mais, e bem, para os dois partidos - e, ainda, no referente à inclusão de Pablo Iglésias no futuro Governo, que se apresenta, agora, como certa. Creio, por outro lado, que Espanha e Portugal não devem viver de costas voltadas, havendo, ao que parece, nítida consciência disso. Já coexistiram Governos de famílias políticas diferentes nos dois países - o que não é, agora o caso, claro - e as relações bilaterais foram sempre excelentes. O meu pequeno orgulho ao falar de “geringonça” à portuguesa como solução política para o país vizinho explica-se, facilmente, por achar que a nossa experiência de esquerda, com o novo arco de governação, se bem que sem acordo escrito nesta legislatura, foi a que mais se identificou com os ideais de Abril.

Simões Ilharco, Lisboa

Lisboa não é repetitiva

Adoro aos textos de Miguel Esteves Cardoso, ajudam-me a conhecer ainda melhor o Portugal e os portugueses. Mas amo Lisboa e ninguém pode tocá-la. Moro em Lisboa desde 2011 e aprendi que só os mais preguiçosos escolhem tuk tuk e tours. Quem sabe viajar lê e se informa antes ou improvisa totalmente, evitando qualquer programa comercial. A verdadeira oferta de Lisboa é mergulhar numa cidade cheia de história e poesia e nada, nada de programado pode ter algo a ver com esta poesia e espontaneidade.

Portanto é quase impossível para quem vem de uma cidade frenética e fast food como NY (a reportagem de Charly Wilder) entender isso em alguns dias. Os mais preguiçosos visitantes são aqueles que enchem os bolsos de quem está pronto para receber “vulgares” turistas e não viajantes.

Simone Faresin, Lisboa

A técnica do golpe de Estado na Bolívia​

Primeiro acto, agitação preparatória, com violência policial e paramilitar sobre os membros do partido do governo, acobertada por uma campanha mediática no decurso das eleições parlamentares. Segundo ato, diktat das chefias militares, intimando o Presidente Evo Morales a renunciar ao cargo. O resíduo parlamentar e senatorial, com um terço dos membros, devido ao impedimento dos dois terços de deputados e senadores do MAS (Movimento Al Socialismo) “elege”, no terceiro ato do golpe, uma presidente provisória de nome Jeanine, torpedeando a letra da Constituição da Bolívia. Morales retira-se do seu país para não ser assassinado. Último ato, Trump entra em cena para proclamar a democracia reconquistada no seu pátio traseiro, com o silêncio expectante dos sócios aliados da OEA.

José Manuel Jara, Lisboa