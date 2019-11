A ver navios no Canal de Suez

Reportagem

Há 150 anos, no dia 17 de Novembro de 1869, era inaugurado com internacional pompa e circunstância o Canal de Suez, uma passagem entre o Mediterrâneo e o mar Vermelho que viria a tornar-se um elemento crucial para o vaivém do comércio mundial. Ver passar navios é o que pode acontecer ao viajante nestas paragens a que Eça de Queirós dedicou páginas deslumbradas e mordazes.