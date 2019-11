Sete ideias para sair esta semana

LISBOA

Harry Potter em exposição

​De 16 de Novembro a 8 de Abril

Pavilhão de Portugal

Partiu de Chicago, em 2009, e seguiu viagem pelos quatro cantos do mundo: Nova Iorque, Toronto, Paris, Amesterdão, Berlim, Milão, Madrid, Xangai, Tóquio, Sydney e Singapura são apenas algumas das cidades por onde passou e espalhou magia (com seis milhões de visitantes a entrar para as contas). Harry Potter: The Exhibition chega agora a Portugal com o carimbo de “grande exposição temática da mais famosa escola de magia do mundo”. São 1.500 metros quadrados repletos de figurinos, adereços, criaturas e cenários que remetem para o imaginário dos filmes da saga de J.K. Rowling. O público é convidado a entrar neste universo de corpo e alma, com direito, por exemplo, a lançar uma quaffle, a manusear uma mandrágora ou a visitar a cabana de Hagrid. Não faltam sequer a varinha e os óculos do jovem feiticeiro de Hogwarts.

Horário: segunda a quinta, das 10h às 19h; sexta, sábado e domingo, das 10h às 20h30.

Bilhetes a 16€ (dias úteis; 12€ até 12 anos); 19€ (fim-de-semana; 15€ até 12 anos). Bilhete-família de 38€ a 52€

Foto Helena Colaço Salazar

FUNDÃO

Património fúngico

De 15 a 17 de Novembro

Aldeia do Alcaide

No Fundão, a aldeia do Alcaide volta a celebrar o património fúngico da região com mais uma edição do Míscaros - Festival do Cogumelo. Em terra fértil, juntam-se apreciadores, colectores e curiosos para uma jornada que é acima de tudo uma festa popular, com tasquinhas e animação diária a condizer, mas onde se aprende também a colher, cozinhar e comer os míscaros, com a ajuda de chefs como Flávio Silva, Joe Best, Tony Martin ou Eduardo Martins. Para quem gosta da experiência completa, há caminhadas e passeios micológicos, de cesta na mão, pelas encostas da Serra da Gardunha (dia 17, informações e inscrições em [email protected] e T. 965705559). No programa do último dia está ainda o ponto alto do convívio: o habitual Mega Almoço, com parte das receitas a reverter para uma causa solidária. Os trilhos dos cogumelos não acabam aqui: por estes dias, a vila de Sátão recebe a 13.ª Feira do Míscaro, com degustação, mercado, palestras, artesanato, showcooking, concertos e um magusto; e Aguiar da Beira dedica-se ao VII Certame Gastronómico do Míscaro.



Horário do Míscaros - Festival do Cogumelo (Fundão): sexta, às 19h; sábado, às 9h30; domingo, às 8h30.

Entrada livre

Horário da Feira do Míscaro (Largo de São Bernardo, em Sátão, Viseu): dias 16 e 17 de Novembro, sábado, das 16h30 às 22h; domingo, das 10h às 19h.

Entrada livre

Horário do VII Certame Gastronómico do Míscaro (Pavilhão Gimnodesportivo de Aguiar da Beira): dias 23 e 24 de Novembro, sábado, a partir das 10h30; domingo, a partir das 10h.

Foto Miguel Manso

LOURINHÃ

À mesa, com a prata da casa

De 14 a 24 de Novembro

100 Pratus, Barracão do Petisco, Carlos dos Leitões, Castelo, Chico Neto, Jardim Cervejaria, Os Severianos, Pão de Ló, Paraíso da Foz, Pizzaria da Praia, Pizza & Companhia, Vestigium e Vista Mar by Noiva do Mar

A Oeste, as ementas andam à roda da aguardente. Ao oitavo ano, a Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã volta a marcar a agenda da região destacando aquela que é a única representante portuguesa com lugar no pódio das melhores do mundo. Dinamizada pela Câmara Municipal em parceria com a Adega Cooperativa da Lourinhã e Quinta do Rol, a iniciativa senta-se à mesa de 13 restaurantes, com propostas que tanto passam pelas receitas clássicas como vão beber à inovação e modernidade. Entre entradas, pratos principais e sobremesas, todos com a aguardente da casa, a tentação está à mão de semear, em vários formatos, como empadas de frango, vieiras braseadas com espuma de citrinos, camarões picantes com caril, lombinhos de porco com molho de manga, telha de polvo, costeletas de borrego com puré de beterraba, pudim de abóbora, cheesecake, mousse de chocolate ou petit-gâteau de frutos do bosque e avelã. Fora da mesa, estão agendadas visitas à Adega Cooperativa da Lourinhã, com provas e degustação (dia 16, às 15h30, inscrição em [email protected], T. 261422107), uma demonstração de confecção de doçaria com aguardente no Espaço Sabores Lourinhã (dia 23, às 16h, inscrição em [email protected], T. 261410127) e o II Trilho da Aguardente (dia 24, às 9h, informações em www.trilhoperdido.com).

Foto Adriana Calcanhotto Murilo Alvesso

BEJA, CAMPO MAIOR, CUBA, GRÂNDOLA, MÉRTOLA E SANTIAGO DO CACÉM

Há mais Marias no Alentejo

De 20 a 30 de Novembro

Teatro Municipal Pax Julia, Centro Unesco e Casa da Cultura (Beja); Centro Cultural de Campo Maior; Centro Cultural de Cuba; Cine Granadeiro de Grândola; Cine-Teatro Marques Duque (Mértola); Auditório Municipal António Chainho (Santiago do Cacém)

Há novo festival na paisagem alentejana. Co-produzido pela Lendias d'Encantar e a recém-criada Companhia Alentejana de Dança Contemporânea, o Festival das Marias assume-se como um evento “pluridisciplinar de criação no feminino”. A edição de estreia traz música, teatro, dança, exposições, workshops, documentários, artesanato e conversas a seis cidades do Alentejo, num cartaz alinhavado com nomes nacionais e também do Brasil, Chile, Espanha e Uruguai. A abrir está Margem de Adriana Calcanhotto (dia 20, às 21h30, no Teatro Municipal Pax Julia, em Beja). Carolina Campos, Márcia Lança, Lucia Trentini, Diego Arbelo, Impulso, Daniela Helena, Marina de La Riva, Beatriz Nunes, Cia Actos Intimos e Francesca Ancarola são outros dos convidados a desfilar e mostrar a dimensão distintiva da arte feminina nos vários palcos do festival.

Espectáculos de 2,50€ a 10€; entrada livre nas outras actividades.

Foto DR

VISEU

O Dão tem mel

De 22 a 24 de Novembro

Solar do Vinho do Dão (feira) e Auditório do Instituto Português do Desporto e da Juventude (fórum)

Por terras do Dão, é o mel que está no centro das atenções. Numa tradição com 20 anos, o Fórum Nacional de Apicultura reúne produtores, técnicos e investigadores em torno do mel, dos desafios e da sustentabilidade do sector. Este ano, com o factor humano como fio condutor dos painéis, pretende-se responder a perguntas como Qual deve ser o perfil do apicultor? ou Quanto do sucesso económico da exploração é sua responsabilidade? Integrada neste evento, também com a chancela da AABA - Associação dos Apicultores da Beira Alta, está a XVIII Feira Nacional de Mel, uma montra-degustação com os melhores produtos apícolas feitos em Portugal.

Horário: sexta, das 18h às 22h30; sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 18h.

Entrada livre na feira; 65€ de inscrição no fórum

Foto DR

ESTORIL

As Danças dos Povos do Mundo

Dias 20 e 21 de Novembro

Casino Estoril

Com direcção artística de Elena Shcherbakova, a peça trazida pelo Ballet Igor Moiseyev - State Academy Ensemble of Popular Dance põe 80 intérpretes a dar vida ao bailado russo, que ganha ainda mais cor com a inclusão de apontamentos relativos a duas centenas de danças de outros pontos do globo e com um guarda-roupa a condizer. O espectáculo, apresentado em dose dupla, faz parte das comemorações dos 240 anos das relações diplomáticas Rússia-Portugal.

Horário: quarta e quinta, às 21h30.

Bilhetes de 30€ a 100€

Foto Farol do Montedor NFACTOS/FERNANDO VELUDO

VIANA DO CASTELO

Com vista para o mar

De 16 a 22 de Novembro

Visitas ao Farol de Montedor (o mais setentrional do país) e ao Instituto de Socorros a Náufragos, experiências náuticas, saídas de campo em Castelo do Neiva, ateliês ecológicos e aulas a bordo. À boleia do Dia Nacional do Mar, celebrado a 16 de Novembro, a cidade minhota recebe a Semana do Mar. O programa tem como âncoras a promoção do valor natural e cultural deste património, realçando a importância do mar na história nacional, e a aproximação à ciência e aos trabalhos de investigação marítima.

Grátis

Visitas ao Farol e I.S.N.: dias 16 e 17, das 10h às 12h e das 14h às 16h30.

Experiência náutica no Darque Kayak Clube: dia 16, das 14h30 às 16h30.

Atelier Remar contra o plástico no Centro de Mar (Navio Gil Eannes): dia 20, das 14h às 15h.

Escolas: saídas de campo Castelo de Neiva de fio a pavio no dia 19, das 10h às 12h, e À descoberta das Dunas no dia 21, das 10h30 às 11h30; aula a bordo no Centro de Mar, dia 22, das 10h30 às 11h30.

Informações e inscrições em T. 258809303 e www.cmia-viana-castelo.pt

Foto

EXTRA: Cinema

Os Órfãos de Brooklyn

Nova Iorque, 1957. O detective Lionel Essrog é um homem solitário que sofre de síndrome de Tourette, uma perturbação neurológica que lhe provoca incómodos tiques nervosos. Depois do estranho assassinato de Frank Minna, seu grande amigo e mentor, Lionel decide dedicar-se exclusivamente à investigação da sua morte. Um filme com realização e argumento de Edward Norton, que também protagoniza, num elenco com nomes como Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Ethan Suplee e Bruce Willis. Mais em Cinecartaz.

