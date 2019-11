O primeiro festival de caminhadas da Arrábida chega na Primavera

Caminhar por trilhos arqueológicos com vista para a Serra da Arrábida? Vai ser possível no Arrábida Walking Festival na Primavera, de 27 a 29 de Março de 2020. As inscrições já estão abertas com um preço especial até ao final do ano.

Palmela é o ponto de partida para explorar a Serra da Arrábida. A Grande Rota Arqueológica faz-se em sete percursos, num total de mais de 100 quilómetros.

O pontapé de saída do festival será o Percurso entre Castelos, com partida do Castelo de Palmela de Palmela e paragens nos conventos de São Paulo e dos Capuchos. Em todos eles está incluído o transporte desde o centro de Palmela até ao ponto de partida do trilho. No sábado, 28 de Março, acontecem em simultâneo passeios pelas Serras de São Francisco, Pinheirinhos e do Louro.

Foto Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel DR

Às caminhadas alia-se o património. O trilho pela Serra da Arrábida na tarde do segundo dia de festival inicia-se no Palácio da Bacalhôa, antiga propriedade da casa real portuguesa. Em simultâneo, o passeio pela Serra da Azóia vai visitar o Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel.

No domingo, para dar descanso aos caminhantes, os três passeios terão lugar apenas durante a manhã. A caminhada pela Serra de São Luís parte da ermida homónima, depois uma visita para conhecer as lendas que a rodeiam. Sem ignorar o passado arqueológico, o percurso pelo Cabo Espichel vai explorar as arribas da Praia das Bicas onde se guardam importantes jazidas de fósseis.

Foto DR

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas em duas modalidades: passe festival ou bilhete simples. Até 31 de Dezembro, o bilhete para vários passeios custa 20 euros. Já um passeio apenas fica por 12 euros. Além das caminhadas, o bilhete inclui ainda um kit oferta e um seguro de acidente pessoal.

O evento é organizado Biotrails, em parceira com o Município de Palmela, e conta com o patrocínio da Quinta do Piloto, do Município de Setúbal e da Setúbal Portugal Bay.