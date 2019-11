O Festival do Cogumelo tem terra fértil no Fundão

No Fundão, a aldeia do Alcaide volta a celebrar o património fúngico da região com mais uma edição do Míscaros - Festival do Cogumelo. Em terra fértil, juntam-se apreciadores, colectores e curiosos para uma jornada que é acima de tudo uma festa popular, com tasquinhas e animação diária a condizer. Não é em vão que lhe chamam a aldeia dos cogumelos.

De 15 a 17 de Novembro, o programa inclui experiências para todos os gostos: por aqui, também se aprende a colher, cozinhar e comer os míscaros, com a ajuda de chefs como Flávio Silva, Joe Best, Tony Martin ou Eduardo Martins.

Para quem gosta da experiência completa, há caminhadas e passeios micológicos, de cesta na mão, pelas encostas da serra da Gardunha (dia 17, informações e inscrições em [email protected] e T. 965705559).

No programa do último dia está ainda o ponto alto do convívio: o habitual mega almoço, com parte das receitas a reverterem para uma causa solidária.

Organizado pela autarquia do Fundão, junta de freguesia e Liga dos Amigos do Alcaide, o festival dedica-se a explorar “o forte património fúngico do país com mais de 300 espécies”, resume a organização, acrescentando, naturalmente, que aqui se “destacam os míscaros que nascem nas encostas da serra da Gardunha”.

Detalhe importante: “a segurança será um ponto primordial no Festival Míscaros, existindo um controlo de qualidade e segurança alimentar realizada por uma entidade externa certificada, dando garantias da qualidade dos produtos servidos a todos os visitantes deste certame”.

Além do mundo dos cogumelos, o Míscaros tem mais ambições, pretendendo também “evidenciar o património paisagístico, cultural e ambiental da Aldeia de Montanha do Alcaide e de toda a serra da Gardunha”.

Informações Míscaros – Festival do Cogumelo

FUNDÃO Aldeia do Alcaide

De 15 a 17 de Novembro. Sexta, às 19h;

sábado, às 9h30; domingo, às 8h30.

Entrada livre. Programa completo aqui (pdf)

Mais informações: Câmara Municipal do Fundão