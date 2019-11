Tribunal rejeita realização do Villarreal-Atlético de Madrid em Miami

A realização de um jogo da Liga espanhola em território norte-americano foi rejeitada, nesta sexta-feira, por um tribunal de Madrid. A providência cautelar apresentada pela Liga de clubes espanhola foi recusada, tendo sido dada razão à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) no diferendo entre as entidades acerca da partida entre Villarreal e Atlético de Madrid.

A RFEF opôs-se à realização de partidas nos Estados Unidos, com o argumento de que jogar uma partida no estrangeiro afectará os outros 18 clubes da competição. O juiz de Madrid considerou que a RFEF fundamentou devidamente os motivos pelos quais se opunha à realização do encontro fora do país e do continente europeu.

O Real Madrid e o Barcelona também manifestaram oposição à realização do encontro em Miami, por entenderem que o Atlético de Madrid seria beneficiado por jogar em campo neutro e não na “casa” do Villarreal.

Apesar da decisão do tribunal, a Liga espanhola não deverá desistir por aqui. O órgão fechou parcerias para exportar e promover o campeonato para os Estados Unidos, pelo que o objectivo de realizar jogos em território americano não deverá cair com facilidade.