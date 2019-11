Segunda vitória de Zverev elimina Nadal

Uma semana antes, Stefanos Tsitsipas tinha apontado Rafael Nadal como o adversário mais perigoso do “big-3”. Já com a qualificação garantida para as meias-finais, o grego comprovou, no último encontro do Grupo Andre Agassi, a qualidade do número um mundial. Nadal venceu em três sets, mas para passar às meias-finais precisava da ajuda de Daniil Medvedev… que não veio. O espanhol continua sem conseguiu triunfar no evento de final de época, pois Alexander Zverev ganhou ao russo na sessão nocturna.

No set inicial não se registaram breaks, mas Tsitsipas viu premiada a sua maior agressividade. Nadal cometeu 15 erros directos, mas regressou forte. Na segunda partida, reduziu os erros para menos de metade e igualou o grego no número de winners (11). Obteve os primeiros break-points do encontro no quinto jogo (15-40) e outro, a 3-3, mas seria na quarta oportunidade que o espanhol conseguiu quebrar o serviço adversário e servir a 5-4 e levar a decisão para o terceiro set.

Nadal continuou a ser o mais perigoso, servindo a grande nível e a ameaçar o break. Tsitsipas, quase sempre em desvantagem no seu serviço, salvou dois break-points no quinto jogo e outro no sétimo jogo, e conseguiu um jogo em branco para 5-4. Mas a 5-5, não evitou mais um break. E ao fim de duas horas e 52 minutos, celebrou a vitória, por 6-7 (4/7), 6-4 e 7-5

Foi a quarta vez na carreira – e primeira desde 2008 – que Nadal disputou um encontro decidido no set decisivo sem enfrentar um único break-point. Nadal terminou a nona presença nas ATP Finals com duas vitórias e uma derrota, no primeiro dia, diante de Zverev, que continua na defesa do título. O alemão imitou Nadal e não enfrentou qualquer break-point para vencer Medvedev, por 6-4, 7-6 (7/4).

Nas meias-finais, Tsitsipas defronta Roger Federer na sessão das 14 horas, e, à noite (20 horas), Zverev decide o outro lugar na final com Dominic Thiem.