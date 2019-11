Óscar Tabárez entrou para os recordes do Guinness

Óscar Tabárez, seleccionador do Uruguai, já faz parte dos recordes do Guinness. O técnico de 72 anos recebeu, nesta sexta-feira, um certificado que atesta o recorde de mais jogos a dirigir uma selecção nacional - são já 200 partidas. As duas centenas de jogos de Tabárez são um recorde absoluto, a nível mundial, e este número foi atingido no último jogo particular do Uruguai, a 15 de Outubro, frente ao Peru.

Os 200 jogos foram divididos por duas passagens do treinador pela selecção sul-americana. A primeira de Setembro de 1988 a Junho de 1990 e a segunda de Maio de 2006 até à actualidade. Pelo Uruguai, Tabárez já esteve em quatro Mundiais, seis edições da Copa América – um título – e uns Jogos Olímpicos.

Para além do certificado do Guinness, Tabárez recebeu um quadro com o seu rosto e com os nomes dos 154 futebolistas que orientou na selecção, bem como uma camisola com o número 200.