Carmelo Anthony de regresso à NBA

Poucos o queriam e poucos acreditavam que regressasse, mas Carmelo Anthony vai jogar, novamente, na NBA. O jogador de 35 anos foi contratado pelos Portland Trail Blazers, equipa que, com um mau início de temporada, verá a aposta em Carmelo como uma tentativa de “agitar as águas” e conseguir um marcador de pontos acima da média.

O problema é que Carmelo está parado desde Novembro de 2018, já que nenhuma equipa se mostrou interessada em contratá-lo, depois dos maus desempenhos nas últimas duas equipas por onde passou: Oklahoma City Thunder e Houston Rockets.

Carmelo Anthony continua a ser um jogador dez vezes All-Star e o que mais medalhas olímpicas tem pela Team USA (quatro, três de ouro), depois de ter chegado à NBA no famoso draft de 2003, com Lebron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.

As médias de carreira continuam em valores de jogador de topo (24 pontos e 6,5 ressaltos por jogo), ainda que a última temporada com média acima dos 20 pontos tenha sido já em 2016/17, motivo que justifica as dúvidas sobre se ainda será uma mais-valia na melhor liga de basquetebol do mundo.