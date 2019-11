Ana Catarina Nogueira de novo a uma vitória de uma final do WPT

Foi uma dura batalha de quase três horas, mas pelo terceiro torneio do World Padel Tour (WPT) consecutivo, Ana Catarina Nogueira e a espanhola Paula Josemaría estão a um jogo de disputarem a final de um torneio do circuito mundial de padel. Nesta sexta-feira, contra Verónica Virseda (n.º 21) e Carmen Villalba (n.º 20), Nogueira e Josermaría precisaram de três sets, mas acabaram por vencer, com os parciais de 7-5, 6-7 e 6-2.

Começa a ser um hábito. Desde que no final de Junho atingiu a final do Swedish Padel Open, Ana Catarina Nogueira garantiu a presença nas meias-finais de seis dos últimos oito torneios do WPT.

As excepções foram o Valência Open e o Cascais Master, onde Nogueira e Josemaría perderam nos quartos-de-final. Desta vez, no Córdoba Open, a n.º 6 e n.º 7 do WPT não tiveram tarefa fácil, mas voltaram a garantir um lugar entre as quatro melhores duplas.

Num jogo bastante disputado, Nogueira e Josemaría venceram o primeiro set por 7-5, mas o parcial seguinte teve quebras de serviços constantes e foi decidido num renhido tie-break, onde Virseda e Villalba acabaram por triunfar, por 10-8.

Com a decisão adiada para o terceiro set, a maturidade de Ana Catarina Nogueira voltou a sobressair. Sem perderem qualquer jogo de serviço, as jogadoras do Porto e de Moraleja fizeram de imediato um break e asseguraram o apuramento com um confortável 6-2.

Garantida a vitória, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría terão como rivais na meia-final que será disputada na manhã deste sábado a dupla cabeça de série n.º 1 do torneio: Marta Marrero e Marta Ortega.