Rosalía é a grande vencedora dos Grammy Latinos. Alejandro Sanz vence três prémios

A cantora, compositora e produtora musical espanhola Rosalía foi a grande vencedora dos Grammy Latinos, ao conquistar três prémios, um deles o “Álbum do ano” por El mal querer.

Rosalía arrecadou ainda “Melhor Álbum Vocal Pop Contemporâneo”, também com El mal querer e “Melhor Canção Urbana” com o tema Con altura (com J Balvin).

O álbum El mal querer, de resto, somou duas outras distinções, ainda que não directamente relacionadas com Rosalía: “Melhor design de embalagem” (Man Mourentan e Tamara Pérez) e “Melhor engenharia de gravação para um álbum” (El Guincho, Brian Hernández, Jaycen Joshua e Chris Athens).

No total, a obra de Rosalía foi “coroada” com cinco gramofones de ouro. “Estou em choque, é a última coisa que esperava, juro por Deus”, exclamou Rosalía na cerimónia de entrega de prémios que teve lugar em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Também com três prémios, o compatriota Alejandro Sanz conquistou o Grammy Latino de “Gravação do Ano” e “Melhor Canção Pop” por Mi persona favorita (com Camila Cabello), bem como o “Melhor Vídeo da Versão Longa” por Lo que fui es lo que soy.

“Quero dedicar este Grammy Latino a todo o público que assistiu aos meus espectáculos. Eles são os que dão sentido a essa coisa que é a música”, disse.

Outros artistas em categorias consideradas importantes estiveram em destaque, casos de Juan Luis Guerra, Tony Succar, Pedro Capó, Kany García e Andrés Calamaro, cada um com dois Grammy Latinos.

“Para os nossos filhos, porque no final de contas sabemos que são eles que sofrem o maior sacrifício”, disse Capó quando recebeu o prémio “Canção do Ano” com o tema Calma.