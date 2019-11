Livro Arquivo do arquitecto Diogo Seixas Lopes é lançado este sábado

O livro de arquitectura Arquivo, que reúne os textos e publicações do arquitecto Diogo Seixas Lopes (1972-2016), vai ser lançado neste sábado, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. De acordo com a Trienal de Arquitectura de Lisboa, que promove o lançamento em parceria com a Editora Dafne, vão seguir-se lançamentos no Porto, no dia 21, e em Zurique, na Alemanha, no dia 22 de Novembro.

O livro, editado pelo arquitecto André Tavares, “é uma peça monumental de 856 páginas, onde texto e imagem dialogam e organizam os textos e a produção escrita de uma vida com o objectivo de tornar acessível um volume de trabalho que antes se encontrava disperso em vários suportes e em diferentes meios”.

A reunião de todos estes textos pretende dar uma nova vida aos esforços dedicados de Seixas Lopes para descobrir ideias e reflectir sobre elas, servindo a sua produção ela mesma como reflexão crítica. Da música punk rock ao cinema, da arte à arquitectura, do arquitecto italiano Aldo Rossi (1931-1997), à banda desenhada, a obra de Diogo Seixas Lopes “é um manancial de ideias, leituras e sentidos ainda por explorar”.

O lançamento em Lisboa decorrerá às 17h, na Fundação Calouste Gulbenkian, com a participação de Maria João Guardão, Gonçalo Byrne, Ricardo Pedroso Lima, Jorge Figueira e Fernanda Fragateiro. No Porto, dia 21 de Novembro, às 21h30, no Cinema Passos Manuel, é apresentado com a participação de Mark Lee, Teresa Novais e Pedro Bandeira, e em Zurique, a 22 de Novembro, às 19h, na Livraria Never Stop Reading, com a participação de Christoph Gantenbein e Victoria Easton.