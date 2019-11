Simpósio Resistências: “Para muita gente hoje é difícil simplesmente sobreviver”, diz Juan Branco

Juan Branco tem 30 anos com vista para um mundo que as lentes da justiça social revelam ser desigual. É assim que o advogado e conselheiro do Wikileaks e de Julian Assange, membro destacado dos Coletes Amarelos, propõe que a partir desta sexta-feira se veja cinema e se fale sobre o que está dentro e fora da sala escura: é o curador do simpósio Resistências, que emparelha em Lisboa e em Sintra, no âmbito do 13.º Lisbon & Sintra Film Festival (Leffest), filmes como Joker, Fome ou Marighella e debates com nomes como Guilherme Serôdio (Extinction Rebellion), Francisco São Bento (Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas), Richard Stallman (software livre) e activistas como Yvane Goua e Minna Salami e filósofos políticos como Mehdi Belhaj Kacem. Yanis Varoufakis fazia parte do programa, mas cancelou a sua visita na quinta-feira.

