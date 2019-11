Três dias de poses ousadas: Cosmetik Trip reúne influencers espanholas em Lisboa

O que fazem oito de influencers de beleza no chão da Rua Augusta? Ao longo de quatro dias, estiveram a aprender sobre cosmética, conheceram novas marcas e aproveitaram para conhecer a beleza de Lisboa. Esta é a 17.ª edição da Cosmetik Trip, que reúne influencers espanholas numa viagem que alia moda, beleza, gastronomia e turismo. Até agora foi sempre feita dentro de portas, mas, por estes dias, a organização escolheu Lisboa para sair, pela primeira vez, de Espanha.

O projecto Cosmetik Trip nasceu em 2014 pelas mãos de Arantza González e do marido Christian Ruge. Na realidade, tudo começou quando em 2008, fruto da crise económica que Espanha atravessava, Arantza criou o blogue Cosmetik. “O Christian deu-me a ideia de trabalhar com o mundo da Internet e criar um blogue de beleza, porque era um tema de que eu gostava”, recorda a blogger em conversa com o PÚBLICO.

Seis anos depois, o casal planeou a primeira Cosmetik Trip a San Sebastián, País Basco. “A ideia surgiu porque em Espanha havia muitas influencers que eram de fora de Madrid ou de Barcelona, que é onde está tudo centralizado. Esta foi uma forma de lhes dar a oportunidade de conhecer o mundo”, justifica Arantza González. Assim, a primeira viagem serviu para dar a conhecer novidades de várias marcas de produtos de beleza. Actualmente, o espectro alargou-se e fala-se sobre tudo: moda, acessórios, turismo e gastronomia.

As dez influencers da primeira Cosmetik Trip foram escolhidas por Arantza e Christian, dentro do círculo de amigas da blogger. “Foi quase uma viagem de família. Depois começamos a mudar, porque as marcas pediam números”, explica a autora do blogue Cosmetik. Ou seja, as influencers deviam ser escolhidas mediante a quantidade de seguidores das suas contas.

“Estamos a trabalhar, mas conseguimos divertir-nos”

Actualmente, são organizadas quatro viagens por ano. Grande parte das influencers que participa nesta viagem em Lisboa é repetente. É o caso de Yolanda Claramonte, que viaja pela terceira vez com a Arantza e Christian.

As oito influencers caminham, com a equipa de vídeo e fotografia, pela zona do Saldanha até à Baixa. Acabaram de chegar a Lisboa e à saída do hotel actualizam os seus seguidores. No caso de Yoli, como quer ser tratada Yolanda Claramonte, o trabalho é redobrado porque além de fazer conteúdos para as redes sociais, está também a gravar um vlog dos três dias de viagem para o YouTube.

“É muito trabalho entre redes sociais, fotografias e vlog. Estamos a trabalhar, mas conseguimos divertir-nos”, desabafa a jovem influencer, conhecida em Espanha pela participação no reality show Gran Hermano (Big Brother), e que reúne 493 mil seguidores no Instagram.

Ao passar por uma das entradas do metro de Picoas, o grupo estanca a fotografar. “Parece que estamos em Paris”, brinca Christian Ruge. Durante 20 minutos, à vez, as influencers posam para os seus pequenos ecrãs. Chegada à rotunda do Marquês de Pombal, Yoli conta aos seus seguidores quem foi o personagem que dá nome à praça e vê, lá do alto, o Tejo, e como foi fulcral para a reconstrução de Lisboa após o terramoto de 1755.

Foto Francisco Romão Pereira

Olga Martinez fala para o vlog da colega para dizer que está a adorar Lisboa. Ao contrário de Yoli, que só tinha estado uma vez antes em Lisboa, Olga conhece bem a cidade. “Adoro Lisboa. Como vivo em Badajoz, venho cá muitas vezes.”

A maioria da influencers já se conhece e isso sente-se na cumplicidade do grupo. No Rossio brinda-se com uma ginjinha e ainda não é meio-dia. Uma turista espanhola aborda o grupo para tirar uma fotografia com Yoli, frequentemente reconhecida na rua pela participação televisiva. “Em Barcelona, não conseguíamos atravessar uma rua inteira sem que alguém as parasse para tirar fotografias”, recorda o organizador da viagem.

Na Rua Augusta, deslumbram-se com o Elevador de Santa Justa. É, no entanto, no final da rua que se protagonizam momentos a que ninguém parece ficar indiferente. “Peço desculpa, mas o que estão elas a fazer?”, pergunta um curioso condutor de tuk-tuk, ali estacionado. No chão, junto ao Arco da Rua Augusta, Yoli e Olga pousam sem preconceitos. A sorrir, com a língua de fora, de mãos dadas: são muitas as tentativas da fotografia perfeita, mas só uma será a eleita para o feed de Instagram. “As pessoas só vêem uma fotografia, mas nós demoramos muito tempo para a conseguir”, comenta Yolanda Claramonte.

Fotogaleria

Como funciona a Cosmetik Trip?

Ao contrário do que foi anunciado numa primeira fase, não participaram influencers portuguesas nesta viagem. “Foi muito difícil contactar as portuguesas. Quase ninguém me respondeu e quem o fez disse que não tinha disponibilidade”, explica Christian Ruge.

Essa não foi a única dificuldade. Os hotéis, os restaurantes e espaços turísticos não conheciam o projecto e a receptividade para o patrocinar não foi imediata. A viagem depende dos patrocínios das marcas que apresentam os seus produtos às bloggers e dos restaurantes que oferecem todas as refeições. Sem os patrocínios, a Cosmetik Trip custaria entre 20 a 30 mil euros, garante Christian Ruge.

Inicialmente o casal debateu-se como deveria convidar as influencers. “Não sabíamos quanto pagar a cada uma e se faríamos esse cálculo por número de seguidores. Então decidimos não pagar nada”, revela o organizador da viagem. Uma experiência diferente é a única promessa que fazem a quem participa na viagem.

Em Lisboa, o programa abrange sítios icónicos da cidade e algumas experiências típicas, como uma noite de fados. As marcas também desempenham um papel importante na escolha do itinerário, porque mais do que fazer turismo, as influencers estão a trabalhar na divulgação dos produtos patrocinados.