“Conduzir afectou enormemente o futuro das mulheres sauditas”

A festa do automóvel no Emirado Árabe faz-se também no feminino, com a criação de um espaço para o clube Arabian Gazelles, onde serão revelados, este sábado, os vencedores do Women’s World Car Of The Year.

Uma das novidades da edição de 2019 do Salão Automóvel do Dubai é, precisamente, um espaço próprio para aquele clube que reúne mulheres a residir no Emirado apaixonadas pelas quatro rodas e pela velocidade e que, antes de se terem juntado, enfrentavam muitas vezes o preconceito sempre que pretendiam acelerar as suas máquinas.

Assim que chegava [a uma pista de velocidade], “toda a gente pensava que estava apenas a acompanhar alguém", explicou à CNN a fundadora do clube, a argelina Hanan Mazouzi Sobati, que, antes de chegar ao Dubai, já viveu no Reino Unido e Qatar. Afinal, a ideia de, num país árabe, ser mulher e estar a participar num dia de corridas não era bem recebida. E foi num desses dias que se lembrou que talvez houvesse mais mulheres na sua situação. Nasceu assim, em 2016, o Arabian Gazelles, que se dedica a organizar dias em pista e outras experiências exclusivas com supercarros para mulheres fãs das quatro rodas e da velocidade.

No Salão do Dubai, o clube vai ser também, dia 16 de Novembro, o anfitrião da festa dos prémios do Women’s World Car of the Year, atribuídos exclusivamente por mulheres jornalistas e especializadas na indústria automóvel, que reúne representantes de mais de 30 países e de todos os continentes.

Além do melhor Carro do Mundo de 2019, serão premiadas as melhores propostas em seis segmentos — Ecológico, Familiar, Luxo, Performance, SUV/Crossover e Urbano — e revelados os prémio Carro de Sonho (uma escolha anual em homenagem à jurada-fundadora norte-americana Holly Reich, falecida em 2016) e Mulher de Valor, que distingue uma mulher que tenha contribuído significativamente para a indústria ou para o desporto automobilísticos.