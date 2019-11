Urgência pediátrica do Garcia de Orta passa a encerrar à noite a partir de segunda-feira

O serviço de urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai fechar à noite a partir de segunda-feira, disse nesta quinta-feira a ministra da Saúde, que prolongou o horário de duas unidades de saúde para colmatar este encerramento.

“Face às dificuldades para fazer a escala [de profissionais de saúde no Garcia de Orta], esta é a solução que, tecnicamente, foi estudada como a mais adequada e estável”, afirmou Marta Temido. A ministra falava numa conferência de imprensa, no Ministério da Saúde, em Lisboa.

Na altura, explicou que vai ser alargamento o horário das unidades de saúde da Amora, no Seixal, e da Rainha Dona Leonor, em Almada, para dar resposta ao encerramento da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, que se concretiza a partir de segunda-feira.

De acordo com a ministra, estas duas unidades de saúde vão passar a funcionar das 8h às 00h, nos dias de semana, e das 10h às 22h, no fim-de-semana.

Fora das horas de funcionamento destas duas unidades de saúde, os utentes devem utilizar a Linha Saúde 24, através do 808 24 24 24, para que, em caso de situações urgentes, os doentes sejam socorridos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que deve assegurar o encaminhamento para outros hospitais.

Reconhecendo que “não é uma solução ideal, porque é de contingência”, a governante considerou que a resposta encontrada é a que garante “mais segurança” para os utentes.

Na sexta-feira, a Comissão de Utentes do Seixal avançou que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, ia começar a encerrar todas as noites, a partir de segunda-feira e durante seis meses.

Nessa altura, a ministra da Saúde disse que o encerramento todas as noites da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, era “uma hipótese que está ainda em estudo”.

Vigília convocada

A Comissão de Utentes do Seixal anunciou entretanto que vai realizar uma vigília no hospital, na próxima segunda-feira. Os utentes reuniram-se nesta quinta-feira com a ministra da Saúde, em Lisboa, e afirmam que “não há uma evolução” em relação à falta de pediatras no hospital de Almada.

“O que falámos de que a urgência iria fechar a partir do dia 18, todos os dias da semana, a partir das 21h” mantém-se, adiantou à Lusa José Lourenço, da Comissão de Utentes da Saúde do Concelho do Seixal. O responsável saudou a “reunião alargada”, onde também estiveram presentes membros do conselho de administração do Garcia de Orta e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), mas frisou não ter saído “satisfeito” com as soluções apresentadas.

Para José Lourenço, “continua a não haver uma alternativa na Margem Sul para as urgências nocturnas” e defendeu que o alargamento deveria ser por “24 horas”.

A urgência pediátrica já tinha fechado por diversas vezes em Outubro devido à falta de especialistas, levando o hospital a implementar um modelo de encerramento no período nocturno aos fins-de-semana até segunda-feira.

A falta de pediatras no Garcia de Orta afecta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais e, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, nem o lançamento de concursos foi suficiente para colmatar a carência porque “ninguém concorreu”.

Actualmente, trabalham 28 médicos no serviço de pediatria, dos quais só sete fazem urgência e apenas quatro podem fazer noites porque têm menos do que 55 anos.