PÚBLICO teve melhor mês de sempre. É o terceiro site mais visto em Portugal

O site do PÚBLICO registou um forte crescimento em Outubro, alcançando a melhor marca da sua história em visitas e utilizadores e o terceiro lugar entre os sites de media mais visitados em Portugal. No último mês, o PÚBLICO online alcançou mais 326.189 pessoas no ranking netAudience, da Marktest.

Em Outubro, o site do PÚBLICO foi consultado por 2.753.324 indivíduos. Este valor permitiu ao PÚBLICO ultrapassar o Jornal de Notícias e o Notícias ao Minuto, ficando em terceiro lugar do ranking de alcance (reach) digital, a apenas 78.551 indivíduos do Correio da Manhã.

O PÚBLICO é o site mais lido em computador em Portugal, mas o aumento do alcance é conquistado sobretudo graças ao crescimento da audiência nos telemóveis – mais 301.710 indivíduos alcançados face a Setembro.

O ranking netAudience, que mede as audiências online em território nacional, é liderado pela TVI, com um alcance de 3.201.492 indivíduos.

Desde Outubro do ano passado, o número de leitores do PÚBLICO tem vindo a crescer, consistentemente. No mês passado, segundo os registos internos (Google Analytics), o site do PÚBLICO atingiu os valores mais elevados de sempre em termos de utilizadores e visitas. No mesmo mês, foi ultrapassado o total de utilizadores, visitas e pageviews em 2018.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As assinaturas digitais e as vendas da edição impressa do PÚBLICO subiram este ano: o número de assinantes online ultrapassou o número de compradores em banca – uma situação única entre os jornais generalistas. Nas plataformas digitais, o PÚBLICO ultrapassou já os 17.500 assinantes.

Em Abril, o jornal passou a disponibilizar alguns conteúdos online apenas a leitores com assinatura, numa estratégia para garantir a sustentabilidade do jornal e para deixar que os leitores tenham “uma palavra definitiva na defesa dos valores do jornalismo livre e plural”.