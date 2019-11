Ambientalistas e Fenprof juntam-se para obrigar Governo a retirar amianto das escolas

O Governo deve ser obrigado a estabelecer um calendário para as intervenções nas escolas que têm amianto e a definir uma ordem de prioridades para estas obras. Este é o repto feito ao Parlamento por via de uma petição pública lançada nesta quinta-feira pela associação ecologista ZERO, pelo Movimento Escolas Sem Amianto – MESA e pela Federação Nacional de Professores (Fenprof).

