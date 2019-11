Papa abençoa auscultadores de Padre DJ português

O Papa Francisco abençoou os auscultadores utilizados pelo padre Guilherme Peixoto no seu trabalho como DJ. Foi o pároco português que pediu a bênção ao líder da Igreja Católica, depois de lhe falar do seu projecto “Ar de Rock”, num encontro no Vaticano.

O encontro aconteceu no sábado e Guilherme Peixoto aproveitou para oferecer ao Papa uma t-shirt do projecto.

“Após a bênção e oferta da t-shirt referi ainda a minha paixão pela música coral e pela música electrónica, tendo a ousadia de pedir ao Papa Francisco a bênção para os auscultadores, usados para passar música como DJ. Com boa disposição benzeu os mesmos e no final pediu que rezasse por ele”, conta Guilherme Peixoto na sua página de Facebook.

O padre Guilherme Peixoto, das paróquias de Amorim e Laúndos, na Póvoa de Varzim, passa todas as sextas-feiras de Verão a trabalhar como DJ no projecto “Ar de Rock”, à frente de uma mesa que mistura do hip hop à música deep house. Há mais de uma década que o padre dá música aos seus paroquianos, num evento que foi pensado para permitir o convívio de várias gerações e permitir que as mulheres saíssem de casa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No início, até houve queixas ao bispo de Braga, como contava o PÚBLICO em Julho. Mas 13 anos depois o projecto continua e permitiu ainda angariar dinheiro para pagar dívidas, restaurar a igreja e criar salas de catequese.

“Felizmente, o bispo não ligou”, recorda, para reconhecer que, entre os seus superiores hierárquicos, “a maior parte nem sabe o que é um DJ”. “Há dias, apresentaram-me a um bispo que até é muito bem-disposto e que às tantas me perguntou ‘Mas, afinal, o que é isso de ser JJ?’. Nem o nome conseguia dizer correctamente!”.

Agora, conta também a bênção do Papa Francisco. “Não há palavras que possam descrever esta emoção e gratidão”, conclui o padre.