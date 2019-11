Padrasto abusava de enteada com conhecimento da mãe em Espinho

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal suspeito da prática de abuso sexual de uma criança, em Espinho, no distrito do Porto. A denúncia foi feita pela menor, de 14 anos de idade, e, segundo a PJ, o padrasto terá começado a abusar da criança, quando ela tinha seis anos de idade.

Os actos sexuais ocorreriam na residência familiar e com conhecimento da progenitora. Auxiliar de acção médica, com 39 anos, a mulher ter-se-á, segundo a PJ, “conformado com a situação, não afastando o agressor nem denunciando os crimes”.

A mãe foi assim detida juntamente com o marido, um operário fabril com 43 anos de idade, devendo ambos ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santa Maria da Feira, para aplicação das medidas de coacção.