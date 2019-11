Multinacional Octapharma investigada por fraude fiscal e branqueamento

A poderosa multinacional suíça Octapharma escapou da acusação no processo conhecido como O Negativo, mas ainda não se livrou da Justiça portuguesa. No despacho final da investigação, um documento com mais de mil páginas, é mencionado um outro inquérito aberto já este ano e que nasceu deste caso, onde a farmacêutica é suspeita de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

