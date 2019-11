Chuva, neve e vento levam Protecção Civil a alertar população

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) lançou esta quinta-feira um aviso à população devido às previsões de descida de temperatura, chuva, neve, vento e agitação marítima em Portugal continental nos próximos dois dias.

Para as próximas 48 horas estão previstos, segundo informação disponibilizada à ANPC pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), períodos de chuva ou aguaceiros, com possibilidade de granizo e trovoada no Norte e Centro do país, vento forte do quadrante oeste com rajadas até 85 km/h no Norte e Centro e forte nas terras altas (com rajadas até 95 km/h), podendo chegar aos 110 km/h nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Há ainda possibilidade de queda de neve acima de 1000/1200 metros de altitude, podendo acumular entre cinco e dez centímetros nas regiões Norte e Centro, descendo a cota temporariamente para 800 metros no extremo norte, onde poderá acumular dez centímetros (por exemplo em Montalegre e no Gerês), nota a ANPC em comunicado enviado às redacções.

Quanto à agitação marítima, prevê-se ondas de noroeste com cinco a sete metros, na costa ocidental, podendo atingir 15 a 16 de altura máxima ao final do dia de amanhã, a norte do cabo Raso. Já a sul do cabo Raso, as previsões apontam para ondas de noroeste até seis metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima até ao início da manhã de sexta-feira.

Face às condições meteorológicas previstas, a ANPC alerta para a possibilidade de piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água e gelo, cheias em meio urbano (devido à acumulação de águas pluviais ou à insuficiência dos sistemas de drenagem), inundações por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis ou de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem, assim como danos em estruturas montadas ou suspensas, queda de ramos ou árvores, possíveis acidentes na orla costeira ou deslizamentos de terra e saturação e perda de consistência dos solos.

Neste sentido, a Protecção Civil alerta para a adopção de comportamentos adequados e de medidas preventivas, como a desobstruções dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a fixação de estruturas como andaimes ou placards. A ANPC pede ainda aos cidadãos que adoptem uma condução cuidada, que reduzam a velocidade e estejam atentos à possível acumulação de neve e formação de lençóis de água nas vias.

Outros dos cuidados a ter incluem não atravessar zonas inundadas (para evitar o arrastamento de pessoas ou viaturas), ter cuidado na circulação junto de áreas arborizadas ou da orla costeira e zonas ribeirinhas e não praticar actividades marítimas.

Algumas das estradas de acesso à serra da Estrela estão já encerradas devido à queda de neve, formação de gelo e vento forte, segundo confirmou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.