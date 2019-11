Marcelo ajudou a definir a palavra ville para o dicionário da Academia Francesa

Marcelo Rebelo de Sousa deixou a sua marca no dicionário oficial da língua francesa, que em sua homenagem vai passar a contar com a referência à cidade universitária de Coimbra.

O Presidente da República foi o 19.º chefe de Estado convidado a participar na ilustre Academia Francesa nos seus 374 anos da sua história – e o segundo português, depois de Mário Soares –, e o seu contributo foi ajudar a reflectir sobre a definição da palavra “ville” (cidade). Foram várias as propostas que fez e foram aceites.

A cerimónia decorreu, como é habitual, à porta fechada, com a presença dos 40 “imortais” (membros vitalícios) que compõem a vetusta academia, responsável pela regulamentação do uso, do vocabulário e da gramática do Francês e pela publicação do Dictionnaire de l'Académie française. Depois da apresentação de Marcelo Rebelo de Sousa feita por Amin Maalouf e da entrega, pelo Presidente luso, da Ordem de Sant’Iago da Espada à Academia, entrou-se na discussão da definição da palavra “ville” que irá integrar a nona edição do dicionário oficial da Língua Francesa.

“Era uma definição muito material: um conjunto de edifícios, nomeadamente de habitação, cujos residentes não têm como função principal a agricultura, separados por ruas, aos quais correspondem uma unidade administrativa, geográfica, económica, etc”, explicou o chefe de Estado aos jornalistas no final da sessão. Marcelo questionou as palavras ‘etc’, ‘vasto’ e ‘residente’, sugeriu que se introduzisse o conceito de metrópole e questionou a referência às actividades exercidas.

Mas a sua grande contribuição foi em relação à formulação em si mesma: “Era uma definição não-humana, a tónica estava nos edifícios, quando a alma de uma cidade está nas pessoas, e isso faltava”, revelou. Essas questões abriram “uma discussão interessantíssima” e a definição será alterada para acolher as sugestões do Presidente português. Marcelo atribuiu a definição inicial à história, lembrando que era praticamente uma transição da definição da edição do dicionário de 1935, mas defendeu que tinha de haver “uma evolução histórica”.

Em homenagem a esta sua participação, entre os exemplos de cidades que vão integrar a nona edição do dicionário vai estar Coimbra, como cidade universitária.

Português, “uma língua muito plástica”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Questionado pelos jornalistas sobre se considerava que devia haver algum procedimento deste género em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa preferiu sublinhar as diferenças entre os dois idiomas: “O Português é uma língua muito plástica, falada por quase 400 milhões de pessoas no mundo”, “mais do que o número de falantes de Francês” e na sua maioria fora de Portugal. Por isso é “uma problemática diferente”.

“O Português tem uma riqueza vocabular muito maior em países como o Brasil, Angola ou Moçambique – são milhões de falantes e porventura com mais criatividade”, frisou, acrescentando que a língua é falada de forma muito diversa nos vários pontos do mundo.

Já quanto ao Acordo Ortográfico, lembrou que isso diz respeito à forma escrita da língua e remeteu a decisão para o parlamento luso “em diálogo com outros países que falam” a mesma língua.