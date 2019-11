Concelhia da Póvoa do Varzim quer Manuel Monteiro no congresso do CDS

A concelhia do CDS da Póvoa do Varzim entende que, estatutariamente, Manuel Monteiro “já está filiado” no partido, razão pela qual vai propor que o ex-presidente possa participar no congresso centrista de 25 e 26 de Janeiro de 2020 como convidado. A notícia é avançada nesta quinta-feira pelo Jornal de Notícias que cita Salazar Castelo Branco, o líder da estrutura local do CDS que recebeu o pedido de refiliação de Monteiro.

“De acordo com os estatutos, é à concelhia que cabe aceitar (ou não) a refiliação. Não tem de haver homologação ou aceitação da direcção nacional. Estatutariamente, está filiado”, afirma Castelo Branco ao JN.

A lista de delegados propostos pela concelhia da Póvoa do Varzim será aprovada em reunião daquela estrutura marcada para 30 de Novembro e enviada, posteriormente, para a comissão organizadora do congresso de Aveiro. A eleição de delegados pode decorrer precisamente até ao dia 30 deste mês e o prazo para a apresentação de moções globais, com que os candidatos apresentam a sua candidatura à liderança, e as sectoriais, termina em 27 de Dezembro.

Recorde-se que Manuel Monteiro entregou a ficha de reinscrição ainda em Setembro e foi aceite 24 horas depois pela direcção da estrutura local do CDS, que comunicou o facto à direcção nacional do partido. Desde então, o único desenvolvimento foi a declaração do secretário-geral do partido, Pedro Morais Soares, no sentido de que “essa é uma decisão que ficará na pasta de transição”.​ Monteiro escreveu então uma carta a Morais Soares questionando a razão para a decisão ter sido adiada, mas ainda não obteve resposta.