Este workshop ensina a transformar embalagens usadas em objectos

Transformar uma embalagem de champô num frasco e a de detergente num adorno de mesa são desafios lançados à população pelo município da Madalena do Pico, nos Açores, que organiza na próxima quarta-feira, 20 de Novembro, um workshop de reutilização criativa.

A ideia “é utilizar as embalagens" que toda a gente tem em casa e que iam para o lixo, por exemplo, o “frasco de amaciador da roupa ou de lixívia”, que são “fáceis de trabalhar e transformar, já que têm as suas próprias cores” o que garante “dinâmica” ao objecto que será “recriado”, explicou Armanda Silva, do Gabinete de Ambiente da Câmara Municipal da Madalena, em declarações à agência Lusa.

“Dá uma nova vida aos resíduos. Descobre na reutilização criativa uma ferramenta, que cria a diferença e exclusividade, através de materiais desperdiçados, tendo sempre como base três pontos fundamentais: a utilidade, a arte e o design.” É com estas palavras que o município descreve o workshop, orientado por Ana Casals, realizado no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorre entre 16 e 24 de Novembro.

O workshop é gratuito, mas tem vagas limitadas — as inscrições podem ser feitas até à próxima segunda-feira. Os participantes devem levar as próprias embalagens de plástico. “Os fragmentos podem ser agregados uns aos outros e assim obter uma malha que pode ser convertida num saco ou algo para depois conter outro tipo de utensílios”, salientou. “Se a tua embalagem de champô se transformasse num incrível frasco? E a de detergente num bonito adorno de mesa? São mil e uma possibilidades e assim transformar os resíduos em recursos.”

No ano passado, o município da Madalena realizou uma acção idêntica, segundo disse Armanda Silva, explicando que o evento anterior se baseou “reutilização de t-shirts velhas” que permitiram criar “malhas para vasos de plantas”. “A ideia é cada vez mais sensibilizar para a reutilização dos utensílios em vez de serem descartados para o lixo. E os munícipes já começam a aderir a esta causa ambiental.”