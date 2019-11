Um leilão solidário de 25 obras pelos 25 anos da Cais a apoiar os sem-abrigo

Desde Junho que a Cais Urbana está espalhada pelo país. Após uma semana patente no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, a exposição dividiu-se por várias cidades, para que a mensagem de solidariedade da Associação Cais chegasse (mais facilmente) a todos. Por estes dias, ainda se podem encontrar algumas das 25 peças criadas por artistas portugueses, como Vhils, Tamara Alves e ±MaisMenos±, em museus, lojas, centros comercias ou estações de comboio de Lisboa, Coimbra, Almada e Porto. Contudo, na próxima semana as obras vão ser recolhidas e reunidas no Picadeiro Real do Museu Nacional de Coches, em Lisboa, onde se vai realizar um leilão (de entrada livre) no dia 21 de Novembro, pelas 18h30. Mas também é possível fazer licitações online através do site da leiloeira Palácio do Correio Velho até dia 25. Todo o valor angariado reverte para a Cais.

A organização é da Mistaker Maker, uma plataforma de intervenção artística, que há cerca de um ano aceitou o desafio da associação que trabalha com pessoas em situação de sem-abrigo. “A Cais queria fazer algo diferente para a celebração dos 25 anos e nós claro que aceitamos”, conta a fundadora e directora da Mistaker Maker, Lara Seixo Rodrigues, ao P3. Porque "é preciso dar visibilidade" à realidade das pessoas em situação de sem-abrigo.

São 27 os artistas que integram o projecto. Todos eles fazem intervenções na rua. “Era importante que assim fosse”, remata Lara Seixo Rodrigues, até porque o título da exposição remete para o espaço público. Uns são arquitectos, outros designers, ilustradores, artistas plásticos e visuais, mas todos foram seleccionados através da mesma premissa. As obras, que mostram “diversas visões do universo Cais e do universo dos sem-abrigo”, foram assinadas pelas duplas Draw & Contra e mynameisnotSEM & Mariana PTKS e por ±MaisMenos±, Aheneah, AkaCorleone, André da Loba, Catarina Glam, Daniel Eime,Fahr 021.3, Godmess, GonçaloMar, Halfstudio, Hugo Makarov, Kruella d’Enfer, Margarida Fleming, Mariana a miserável, Mariana Rio, Mário Belém, Monk, Mosaik, Tamara Alves, TheCaver, Third, Tiago Galo e Vhils.