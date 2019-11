Novo candidato no Partido Democrata põe em causa favoritismo de Joe Biden

A corrida no Partido Democrata pela escolha do adversário do Presidente Donald Trump nas eleições de 2020 ficou ainda mais complicada esta quinta-feira, com o anúncio da candidatura de Deval Patrick, ex-governador do estado do Massachusetts. O anúncio de Patrick, um advogado afro-americano próximo de Barack Obama, e os rumores sobre uma candidatura do multimilionário Michael Bloomberg, indicam que o Partido Democrata está preocupado com um possível descalabro de Joe Biden como favorito na ala centrista.

