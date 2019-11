Estudantes universitários armam-se e assumem controlo dos protestos a duas semanas de eleições em Hong Kong

As escolas do ensino básico foram encerradas nesta quinta-feira em Hong Kong, devido à mais recente estratégia dos protestos que visam agora paralisar a cidade durante a semana. Esta táctica dura há quatro dias, coincidindo com o momento em que as universidades se tornaram o centro da revolta contra o governo local e central de Pequim.

A maior parte das universidades anunciou a redução da duração dos períodos de aulas, ou disse que ia optar por fazer as aulas online. E os reitores organizaram a retirada voluntária de estudantes e funcionários. Alguns governos de países com estudantes em Hong Kong começaram a retirar os seus alunos, como a Dinamarca, a Austrália e a própria China. O Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong pediu aos estudantes portugueses que enviem os seus dados para obterem apoio.

Segundo a polícia, citada pela Reuters, a Universidade Chinesa, no distrito Novos Territórios, tornou-se “uma fábrica de armas e tem um arsenal” de arcos e flechas. “Também há provas de que é uma base de fabrico de cocktails Molotov”, disse a polícia.

“Não estou preparado para disparar flechas a não ser que não tenha outra hipótese”, disse um estudante, Cheung, de 18 anos. “Ainda estou a aprender a usar o arco. Penso que os arcos não os podem ferir e se a polícia disparar balas reais morremos”.

O grau de violência sobe de dia para dia sem que pareça possível qualquer tipo de entendimento com o governo local. “As coisas têm escalado de ambos os lados devido à acumulação de uma série de problemas. A hostilidade escala dos dois lados”, disse ao jornal The Guardian Ma Ngok, cientista político da Universidade Chinesa de Hong Kong, que na terça-feira à noite foi o centro dos protestos.

A revolta eclodiu em Junho contra o que os manifestantes e grupos pró-democracia dizem ser a tentativa de Pequim de limitar as liberdades concedidas ao território ao abrigo da política “um país, dois sistemas”. A China nega que queira interferir na independência do sistema judicial de Hong Kong e acusa o Ocidente, em particular o Reino Unido e os Estados Unidos, de fomentar a instabilidade.

Analistas ouvidos pelo Guardian dizem que a transformação das universidades em campos de batalha significa uma grande escalada nos protestos. Até agora, a polícia não entrou em recintos universitários.

“A universidade é a casa dos alunos”, disse ao jornal britânico Ho-Fung Hung, professor de Política na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. “Há a noção de liberdade académica e de a universidade ser um bastião de ideias livres, autónomas. E para as pessoas isto não pode ser quebrado pelas autoridades.”

Há quem considere que se está a dias de um momento crucial em Hong Kong. Para dia 24 de Novembro estão marcadas eleições para os conselhos dos vários distritos em que a cidade está dividida. Alguns candidatos têm sido alvo de ataques, com um pró-governo a ser esfaqueado e um pró-democracia a perder parte de uma orelha, pelo que há receios de que a votação possa ser cancelada.

Se assim for, pode haver nova escalada na violência. “A situação é muito volátil e é difícil fazer qualquer previsão. Estas duas semanas até à eleição vão ser determinantes, uma vez que os candidatos da oposição esperam uma grande vitória. Cancelar as eleições só piorará a situação”, disse Ho-Fung Hung.

Sem que exista uma solução à vista que pacifique Hong Kong, surgiu a notícia de que o governo local estava prestes a anunciar o recolher obrigatório no próximo fim-de-semana. Porém, o jornal que deu a notícia, o Global Times, um jornal chinês subsidiário do Diário do Povo, órgão oficial, apagou a publicação do seu site explicando que a informação carecia de confirmação.