Boris responde a Ursula: comissário britânico só será nomeado depois das eleições

O Governo de Boris Johnson respondeu finalmente aos apelos da presidente eleita da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen recebeu uma carta assinada pelo embaixador britânico em Bruxelas, Tim Barrow, informando-a de que Downing Street não vai indicar o seu candidato ao cargo de comissário europeu antes das eleições legislativas de 12 de Dezembro — uma decisão que pode comprometer definitivamente a entrada em funções do novo executivo comunitário no próximo dia 1 de Dezembro, como continua a ser o objectivo da próxima chefe da Comissão.

“Encontramo-nos uma situação muito complexa e excepcional, que requer uma análise muito detalhada e uma reflexão muito cuidadosa sobre todas as opções e avenidas que podem ser seguidas para garantir que a próxima Comissão Europeia pode tomar posse na data prevista”, reagiu esta quinta-feira a porta-voz da equipa de transição, Dana Spinant, acrescentando que “para já ainda não estamos prontos para anunciar os próximos passos”.

A decisão do Reino Unido, comunicada pelo representante permanente na União Europeia, e não pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, representa uma contrariedade, mas não poderá ser considerada uma surpresa, uma vez que, assim que foram convocadas as eleições legislativas, foram publicadas as habituais recomendações administrativas sobre as competências e autoridade política do Governo em funções.

Esse foi precisamente o argumento invocado para a “nega” a Ursula von der Leyen, que por duas vezes escreveu a Boris Johnson reclamando uma nomeação “no mais breve prazo possível” que lhe permitisse completar a sua equipa executiva. Na sua carta, o embaixador britânico explica que o Governo não avançará nenhum candidato para não romper com a prática pré-eleitoral do Reino Unido de congelar as nomeações para cargos internacionais durante o período de campanha, quando não há um Parlamento a trabalhar.

De acordo com o artigo 17.º do Tratado de Lisboa, o colégio da Comissão Europeia consiste num comissário de cada Estado-membro, cujo nome é sugerido pela respectiva capital. Mas o tratado prevê que essa regra possa ser alterada, mediante uma decisão por unanimidade dos chefes de estado e governo — uma alínea que poderá fornecer uma saída jurídica para o dilema com que se confronta Ursula von der Leyen.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar de reconhecer que o Reino Unido não está a cumprir as suas obrigações como Estado-membro da UE — e efectivamente a desrespeitar a decisão do Conselho Europeu do fim de Outubro que serviu de base à extensão do prazo do “Brexit” até ao fim de Janeiro de 2020 — Dana Spinant fez questão de sublinhar outros pontos da carta enviada pelo embaixador britânico, e que segundo informou “apontam para a atitude construtiva do Reino Unido, que não deseja frustrar ou atrasar a formação da próxima Comissão Europeia”.

Na falta de uma decisão unânime do Conselho Europeu para reduzir o número de comissários, a Comissão Europeia poderá avançar para a abertura de um processo de infracção contra o Reino Unido, até para se precaver contra eventuais processos ou recursos judiciais a contestar a legalidade da tomada de posse.

A porta-voz da equipa de transição evitou pronunciar-se sobre esse cenário, repetindo que os serviços jurídicos estão a “olhar para todos os elementos e informações” da carta do Reino Unido, e em particular para a garantia de cooperação para assegurar a rapidez na formação do próximo executivo.”Há todo um processo, que é complexo porque não existe nenhum precedente legal, e que exige que a Comissão avalie cuidadosamente os passos apropriados”, observou.