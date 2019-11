Queda de muro de casa devoluta destrói armazém de marcenaria no Porto

A parede lateral de uma casa de pedra devoluta, na Rua do Freixo, no Porto, ruiu e destruiu parte do telhado de um armazém de marcenaria, onde estavam dois trabalhadores. No momento da derrocada, o casal estava a almoçar no refeitório, no fundo do armazém, e por isso saiu ileso.

O alerta chegou ao centro de gestão integrada dos Bombeiros Sapadores do Porto às 12h42 desta quinta-feira. Quatro viaturas e 14 elementos dos bombeiros sapadores, acompanhados pela Protecção Civil, entraram no armazém para resgatar o homem e a mulher, na casa dos 60 anos, disse ao PÚBLICO o comandante Carlos Marques.

“O edifício poderá estar em risco de queda”, disse, justificando assim o corte de trânsito num troço da Rua do Freixo, junto à Rua da Faia e à Rotunda Carlos Cupertino de Miranda, em Campanhã. Os donos da casa que ruiu serão agora contactados e terão de assumir os custos de reabilitação do armazém.

Moradores daquela zona presentes no local garantiam que a casa estava devoluta há pelo menos vinte anos e há muito se comentava que um dia iria cair. “Só quando morrer alguém é que vão tomar precauções”, comentava um deles, que não quis ser identificado, dizendo que um outro edifício, a poucos metros, estava igualmente frágil.