Praia italiana vai ter lotação limitada e entrada paga para conter invasão turística

Fica na península de Stintino, na Sardenha, é fotogénica até à medula, tem areias branquinhas e águas transparentes. Aos pés de uma antiga aldeia de pescadores, La Pelosa é uma atracção turística que se tornou demasiado atraente. Por isso mesmo, a autarquia decidiu oficialmente tomar medidas sérias para a proteger: lotação máxima de 1500 adultos (as crianças não serão contadas), entrada paga, multas até 500 euros para quem não respeitar as regras.

A praia é célebre desde há muito pelas estadias prazenteiras que potencia e pelas fotos que permite (costuma mesmo andar pelos tops do TripAdvisor). Mas, como conta o jornal Corriere della Sera, tem sido uma vítima da erosão natural e humana: os milhares de pessoas que acorrem à Pelosa, no parque natural de Asinara, aumentam os efeitos da erosão. O mar e o vento já levaram boa parte da faixa de areia, a sobrecarga piora a situação, a praia está cada vez mais fina e mais rochosa. Uma “dupla erosão", como sublinha o jornal. À CNN, o autarca tinha comentado que a praia chega a ter 6000 pessoas num dia, o que “não é sustentável". “É um equilíbrio geológico muito precário”, acrescentava, “temos de fazer isto para garantir o futuro” da praia.

Após vários estudos, a decisão foi tomada pelas autoridades para entrar em vigor no próximo Verão com, dizem, carácter experimental. Numa Itália que até está habituada a pagar para ir a algumas áreas “privadas” de praia, o preço de cada bilhete deverá rondar os 4 euros diários, adiantava Diana à CNN. Esta semana, o autarca, citado pela ANSA, a agência de notícias italiana, considerava o pagamento um “contributo” dos utilizadores para “"subsidiar a manutenção e o monitorização da praia”.

A praia já tinha um plano SOS desde há algum tempo, com regras que têm sido implementadas noutras praias da região: tem passadeiras de madeira para proteger as dunas, é obrigatório o uso de esteiras, não são autorizados vendedores, é proibido fumar, sabonetes ou detergentes, é obrigatório limpar os pés à saída da praia nos espaços criados para o efeito. É até proibido levar sacos e para isso há uma excelente razão: “roubar” dinheiro ou conchas às praias de Sardenha pode ter como resultado a prisão (houve um casal há pouco que descobriu esse detalhe quando tentava levar areia) e multas até 3 mil euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em breve, até a estrada de alcatrão deverá desaparecer da praia. Construída nos anos de 1950 cruza as dunas. A autarquia já deu início ao processo para autorizar as obras, devendo as passadeiras de madeira substituírem o cimento e o betume em 2020.

É mais uma medida de controlo do sobreturismo em Itália, país que não tem parado de introduzir novas regras, de Veneza a começar a cobrar entrada em 2020, usar torniquetes ou declarar guerra às lojas de souvenirs de pechisbeque, além de regras de comportamento cívico com multas pesadas, tal como acontece em muitas outras cidades italianas, incluindo Roma, que até já proíbe sentar ou comer em monumentos, nomeadamente as escadas da praça de Espanha.