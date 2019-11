Há um novo parque de diversões no mar das Caraíbas

Os seus 333 metros não fazem dele o mais comprido, os 41,5 metros não o tornam o mais largo e as cerca de 167 mil toneladas de arqueação bruta não o colocam no topo dos mais pesados, mas não é pelo tamanho que a Norwegian Cruise Line (NCL) quer impressionar os 3998 passageiros que o 17.º navio da sua frota pode albergar. Tal como os seus três “irmãos” da classe Breakaway Plus (Escape, Joy e Bliss), o Encore tenta destacar-se da concorrência pelo complexo que tem na sua proa, um espaço repleto de actividades para quem procura entretenimento e diversão em alto mar.

