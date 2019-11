Fartura em Lisboa: o festival de gastronomia brasileira que namora a cozinha portuguesa

A plataforma Fartura volta a Portugal para mostrar a cozinha brasileira, mas também para “compreender cada vez melhor a cozinha portuguesa e onde as duas cozinhas se encontram”, nas palavras da curadora do Festival Fartura de 2019, Luiza Fecarotta​.

Três chefs brasileiros – Flávio Trombino (de Minas Gerais), Paulo Anijar (Pará) e Marina Araújo (Ceará) – são as caras do festival, que decorre de 14 a 17 de Novembro no Espelho de Água, em Lisboa.

Paulo Anijar DR Marina Araújo DR João Lima DR Fotogaleria DR

“O Fartura apresenta um formato novo na edição deste ano. Para além das apresentações dos três chefs ao almoço e jantar no sábado, e num almoço no domingo, vamos fazer uma exposição de fotografia no espaço Espelho de Água, em que vamos dar a conhecer várias expedições realizadas pela plataforma Fartura até agora, incluindo a que fizemos em Portugal”, disse Luiza Fecarotta à Lusa.

O festival começou esta quinta-feira com uma “mesa de conversa” aberta ao público, dedicada aos “elos de ligação entre as gastronomias brasileira e portuguesa”, com a presença de Teresa Vivas, consultora da AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, e dos chefs João Lima, de Portugal, e os brasileiros Flávio Trombino e Marina Araújo.

Foto Uma exposição para ver a Fartura no Brasil e Portugal DR

O Projecto Fartura, liderado pelo empresário Rodrigo Ferraz, é uma plataforma de pesquisa das raízes e cadeia produtiva da gastronomia brasileira, que realizou já expedições em várias regiões do Brasil e de Portugal que lhe permitiram construir um “banco de dados que serve para alimentar livros, programas de televisão e rádio, documentários, e festivais”, explicou Fecarotta.

Os vídeos produzidos pelo Projecto Fartura já receberam, aliás, vários prémios. As distinções mais recentes foram Best South American Film e People"s Choice Awards na categoria Documentários, no Festival ART&TUR, com o vídeo O Mestre da Farinha, entregue em 25 de Outubro em Lisboa.

"Há três anos iniciámos uma interlocução com Portugal, em homenagem às nossas origens. Queremos estar em Portugal, mostrar a cozinha brasileira, e tentar compreender cada vez melhor a cozinha portuguesa e onde as duas cozinhas se encontram”, concluiu a curadora do festival.

Informações Almoços e Jantar 16/11, 13h: Almoço com o chef Flávio Trombino, chef do Xapuri, tradicional restaurante mineiro de Belo Horizonte fundado pela sua mãe há três décadas. 16/11, 20h: Jantar com o chef Paulo Anijar com um jantar típico da sua cidade, Belém do Pará. Inspirações: a floresta amazónica, a "cultura indígena, o regionalismo, as raízes, as plantas e os peixes"



17/11, 13h: Almoço com a chef Marina Araújo, vencedora de um programa de culinária, Que Seja Doce do canal GNT, foi chef em Portugal do Club Life e lidera o Projeto Cumbuca, que "busca as tradições e receitas de doces típicos do Ceará". Em paralelo:

14 a 17/11: Mostra audiovisual “Fartura – Da Origem ao Prato”, as expedições gastronómicas por todos os estados brasileiros e Portugal. Reservas: tel. 213 010 510, [email protected] Site. Facebook. Instagram