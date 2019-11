Será o “maior jardim vertical da Europa”: este hotel vai ter 400 mil plantas nas paredes

Será um hotel realmente verde. Pela fachada e por todo o edifício deverão ser usadas mais de 400 mil plantas. O Citicape House Hotel, futuro hotel de cinco estrelas em Londres, planeia envolver todo o edifício e tornar-se um jardim vivo.

Mais do que apenas um atractivo visual, a fachada verde tem por objectivo aumentar a biodiversidade daquela área da cidade e captar a poluição. O atelier de arquitectura Sheppard Robson, responsável pelo projecto, acredita que os edifícios podem desempenhar um papel fundamental no combate às alterações climáticas.

Ao integrar uma fachada verde com cerca de 3700 metros quadrados, o Citicape Hotel espera captar por ano oito toneladas de carbono e produzir seis toneladas de oxigénio. A temperatura local também deverá reduzir-se entre 3ºC a 5ºC, calculam.

Em comunicado, Dan Burr, sócio na Sheppard Robson, explica que mais do que ter um pedaço isolado de verde, quiseram criar uma “experiência imersiva” com impacto nas condições ambientais. Uma cidade melhor através de uma “clara afirmação arquitectónica” é o objectivo do projecto, garante o arquitecto.

O edifício, localizado junto ao Viaduto Holborn, albergará um hotel de cinco estrelas com 382 quartos, um bar panorâmico no décimo andar, spa, restaurante e um espaço para co-working e eventos.

De destacar é ainda o jardim público no terraço do edifício e a galeria de arte do 11.º piso. Além da vista panorâmica da cidade e da Catedral de São Paulo, os visitantes terão oportunidade de admirar flores silvestres em vias de extinção, que ali encontrarão espaço para florescer.

O projecto do Citicape House Hotel, do grupo Dominvs, um gigante da imobiliária e hotelaria, foi submetido à City of London Corporation (entidade responsável por aquela área da cidade) em Setembro deste ano, adianta o jornal London Evening Standard. Caso a resposta seja positiva, o hotel deverá estar concluído em 2024. Até lá, a maior “parede viva” do país pode ser admirada no Ashford Designer Outlet em Kent, considerada a “cidade-jardim” inglesa e localizada: foi oficialmente inaugurada na semana passada e a instalação inclui mais de 120 mil plantas.