Eurodeputados “preocupados” com as negociações do quadro financeiro plurianual

Em nome da equipa do Parlamento Europeu que está a negociar o próximo quadro financeiro plurianual 2021-27 com a Comissão e o Conselho da União Europeia, o presidente da comissão dos Orçamentos, Johan Van Overtveldt, escreveu uma carta aos ministros dos Assuntos Europeus que na próxima semana reúnem em Bruxelas para discutir o assunto, dando conta da sua “profunda preocupação” com os últimos desenvolvimentos nas conversações, nomeadamente a proposta apresentada pela presidência finlandesa para o financiamento do orçamento comunitário.

