Economia portuguesa abranda no terceiro trimestre

A economia portuguesa não escapou ao impacto negativo da deterioração da conjuntura internacional e registou, durante o terceiro trimestre, um abrandamento.

De acordo com a estimativa rápida das contas nacionais publicada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o PIB cresceu 0,3% durante o período de Julho a Setembro deste ano, uma desaceleração face à variação de 0,6% que tinha sido registada no segundo trimestre do ano. O crescimento de 0,3% em cadeia é o mais baixo desde o segundo trimestre de 2016.

A variação homóloga do PIB, por sua vez, manteve-se nos 1,9%. No primeiro trimestre do ano, este indicador tinha sido de 2,1% e no segundo de 1,9%. Para o total do ano, o Governo projecta um crescimento da economia de 1,9% e a Comissão Europeia de 2%, valores que parecem estar em linha com o desempenho registado durante os primeiros nove meses do ano.

O menor ritmo de crescimento registado no terceiro trimestre ocorre numa altura em que, um pouco por toda a Europa, é possível verificar uma deterioração da conjuntura. Ao explicar a redução da variação trimestral do PIB de 0,6% para 0,3%, o INE destaca “o contributo negativo mais intenso da procura externa líquida”, assinalando ainda assim a existência de um “contributo positivo da procura interna”. Os dados publicados esta quinta-feira não contêm ainda detalhes sobre a variação das diversas componentes do PIB.

A economia alemã, a maior da zona euro, conseguiu escapar a um cenário de recessão técnica, mas voltou a não crescer mais do que 0,1% no terceiro trimestre.