Turquia e França apuradas para o Euro 2020

A selecção da Turquia precisava, apenas, de um empate para estar no Euro 2020 e foi o que conseguiu nesta quinta-feira, frente à Islândia. O 0-0 ente turcos e islandeses permite, ainda, que a França garanta a presença no Europeu, já que só uma vitória da Islândia adiaria o apuramento gaulês.

Em Istambul, o Turquia-Islândia acabou por ter algum ascendente turco, não só em matéria de posse de bola como de oportunidades de golo. A Islândia passou grande parte do jogo sem acertar na baliza turca, pouco incomodando uma linha defensiva na qual esteve o ex-Sporting Demiral, ainda que tenha tido uma boa oportunidade para vencer e “virar” as contas do grupo já perto do apito final.

A França só defronta a Moldova às 19h45, mas sabe, desde já, que o jogo tem pouca relevância para as contas do grupo. Fica em causa, apenas, o primeiro lugar, que os franceses podem recuperar em caso de triunfo.