Portugal goleia Lituânia e fica a uma vitória do Euro 2020

Foi com uma goleada das antigas que Portugal derrotou a Lituânia, nesta quinta-feira, no Estádio Algarve, em jogo da fase de grupos de apuramento para o Campeonato da Europa de 2020. O triunfo por 6-0 da selecção nacional foi obtido com toda a naturalidade, já que o guarda-redes português foi mais um espectador da partida, tal foi a hegemonia portuguesa.

O resultado começou a ser construído depois de uma falta sobre Cristiano Ronaldo na área lituânia, aos 7’. O capitão português converteu o penálti e bisou pouco tempo depois (22').

Na segunda parte, Portugal continuou a mandar na partida e Pizzi dilatou a vantagem portuguesa (53').

Sem enfrentar oposição digna desse nome, a selecção portuguesa continuou a investir sobre a defesa lituana e os golos continuaram a surgir. Gonçalo Paciência (56'), na sua estreia a marcar pela selecção, e Bernardo Silva (63') colocaram o resultado em números pouco habituais no futebol moderno. Mas ainda haveria tempo para Cristiano Ronaldo chegar ao “hat-trick” e fixar o resultado final.

Com mais três pontos amealhados, Portugal fica agora a uma vitória, no Luxemburgo, às 14h de domingo, da qualificação directa para o Euro 2020. E pode nem precisar disso, caso a Sérvia não faça um resultado melhor na recepção à Ucrânia do que aquele que os portugueses conseguirem no grão-ducado.