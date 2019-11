Nona presença consecutiva de Ana Catarina Nogueira nos “quartos”

Poucos dias depois de defrontaram-se no EPA European Championships, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría voltaram a estar lado a lado num court de padel e voltaram a vencer. Depois de ter ficado isenta nos 16-avos-de-final do Open de Córdoba, a dupla lusa-espanhola estreou-se nesta quinta-feira na prova do World Padel Tour (WPT) e, com uma vitória com um duplo 6-4 contra Catalina Tenorio e Araceli Ibáñez, garantiu pela nona vez consecutiva um lugar entre as oito melhores duplas de um torneio do WPT.

Depois de chegarem às meias-finais no Open de Menorca e de Santander, no regresso ao WPT Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría começaram por defrontar uma dupla hispano-argentina de qualidade, mas tiveram o jogo sempre sob controlo.

No primeiro set, Nogueira e Josemaría quebraram o serviço a “Cata” Tenorio e Ibáñez logo no terceiro jogo, fechando o primeiro parcial com uma vitória, por 6-4.

O filme no set seguinte foi diferente. Depois de ganharem o seu jogo de serviço, Tenorio e Ibáñez conseguiram quebrar o serviço à dupla luso-espanhola, mas a resposta de Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría foi imediata: quatro jogos ganhos consecutivos.

A vencerem por 4-2, a n.º 6 e n,º 7 do WPT geriram a vantagem até final, garantindo o apuramento para os quartos-de-final com novo triunfo, por 6-4.

As jogadoras do Porto e de Moraleja voltam a jogar no Open de Córdoba nesta sexta-feira e para garantirem a terceira presença consecutivas nas meias-finais terão que afastar Verónica Virseda (n.º 21) e Carmen Villalba (n.º 20), jogadoras espanholas que nesta sexta-feira eliminaram Carolina Navarro e Cecilia Reiter em três sets: 1-6, 6-3 e 6-2.