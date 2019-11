Federer elimina Djokovic e está nas meias-finais

Roger Federer guardou o melhor ténis para o encontro mais importante da fase de grupos das Nitto ATP Finals. Frente a Novak Djokovic, que também discutia a passagem às meias-finais, o suíço exibiu-se a um nível altíssimo, em especial no capítulo do serviço, para derrotar o rival pela primeira vez desde 2015. E, pela 16.ª vez em 17 participações, o tenista de 38 anos atinge as meias-finais do Masters masculino.

“Grande ambiente, um grande adversário, foi mesmo especial. Uma noite de que desfrutei desde o início. Joguei de forma incrível e sabia que o tinha de o fazer por causa do que Novak é capaz de fazer. Foi, sem dúvida, mágico”, afirmou Federer (3.ª no ranking), após a vitória por 6-4, 6-3.

O domínio do suíço começou logo no terceiro jogo, quando duas duplas-faltas de Djokovic (2.º) conduziram a um break em branco. No segundo set, o sérvio teve a sua única oportunidade de break, mas não aproveitou e voltou a sentir dificuldades para impor o serviço. Com mais um break, Federer tomou o ascendente neste 49.º duelo entre ambos e, ao fim de uma hora e 13 minutos, travou a série de quatro derrotas diante deste adversário.

“Penso que servi muito bem, tive uma óptima antecipação e tinha um plano de jogo claro, que funcionou na perfeição e espero que não pela última vez diante de Novak”, reconheceu o vencedor, que só esta sexta-feira saberá qual o adversário na meia-final de sábado. Por seu lado, Djokovic vai estar em Madrid, para liderar a selecção da Sérvia na fase final da Taça Davis.

À tarde, também para o Grupo Bjorn Borg, Matteo Berrettini fez história ao tornar-se no primeiro italiano a ganhar um encontro no Masters masculino. O número oito do ranking venceu, por 7-6 (7/3), 6-3, o austríaco Dominic Thiem (5.º), já apurado para as meias-finais.

Este ainda não será o final de época para Berrettini pois, na próxima semana, integrará a selecção de Itália na Taça Davis.

Nesta sexta-feira será conhecido o segundo apurado do Grupo Andre Agassi. Rafael Nadal – que defronta o já qualificado Stefanos Tsitsipas –, Alexander Zverev e Daniil Medvedev têm todos hipóteses matemáticas de passarem à segunda fase. Para já, Nadal tem garantido que irá terminar na frente do ranking no final da época, pelo quinto ano, repetindo o feito de 2008, 2010, 2013 e 2017.