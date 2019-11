Luxemburgo bem tentou ajudar Portugal, mas não chegou

Em Belgrado, num jogo à porta fechada, por castigo da UEFA, a outra partida do grupo de Portugal trouxe alguma animação às contas do apuramento para o Euro 2020. Nesta quinta-feira, a Sérvia adiantou-se com um bis do goleador Mitrovic, ainda na primeira parte – o segundo foi uma grande finalização –, mas o golo do luso-luxemburguês Gerson Rodrigues, após o intervalo, deixou Portugal perto do apuramento durante vários minutos – um empate nesta partida, conjugado com o triunfo português, apuraria a selecção nacional.

A Sérvia acabou por “respirar” melhor aos 70’, com golo de Radonjic, mas o Luxemburgo voltou a dar esperança a Portugal, com o 2-3 feito por Turpel, aos 75’.

Apesar de os luxemburgueses terem “vendido cara” a derrota, este resultado adia o apuramento de Portugal, sendo que a última jornada traz um Luxemburgo-Portugal e um Sérvia-Ucrânia, com os portugueses um ponto acima dos sérvios.

Inglaterra e República Checa apuradas

Se os franceses nem precisaram de jogar, apurando-se com o resultado da Turquia no primeiro jogo desta quinta-feira, os ingleses jogaram… demasiado. A equipa britânica venceu Montenegro por 7-0 e já vencia por 5-0 ao intervalo, com um registo goleador caricato: aos 10’, Chamberlain marcou após cruzamento de Chilwell em bola corrida. Aos 19’, Kane cabeceou um cruzamento de Chilwell num livre. Aos 24’ Kane cabeceou um cruzamento de Chilwell num canto. O lateral inglês somou três assistências em três cruzamentos diferentes e a Inglaterra resolveu o jogo cedo.

A influência dos defesas não se esgotou por aqui, já que Rashford marcou numa recarga a um remate do central Maguire e o lateral Alexander-Arnold cruzou para o hat-trick de Kane.

Cinco golos com participação de defesas, só na primeira parte. A segunda parte ainda trouxe um autogolo de Sofranac e um golo de Abraham, que construíram um resultado acima da meia dúzia.

Também a República Checa tem lugar garantido no Euro 2020, com a difícil vitória frente ao Kosovo, partida na qual estiveram a perder 0-1, em Plzen.